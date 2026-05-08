7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2025/26, в котором «Фрайбург» встретился с «Брагой».

Игра прошла в Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк Штадион» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. По сумме двух встреч со счетом 4:3 в финал вышел «Фрайбург».

Игру «Браги» сломало удаление Марио Доржелеса на 6-й минуте.

В финале Лиги Европы «Фрайбург» сыграет с «Астон Виллой».

Лига Европы 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 7 мая

Фрайбург – Брага – 3:1 (первая игра – 1:2)

Голы: Кюблер, 19, 72, Манзамби, 41 – Виктор, 79

Удаление: Доржелес, 6

Видеообзор