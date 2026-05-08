Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фрайбург – Брага – 3:1 (4:3). Удаление убило игру. Видео голов и обзор
Проходит дальше Фрайбург
07.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 3 : 1
08 мая 2026, 01:54
Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2025/26, в котором «Фрайбург» встретился с «Брагой».

Игра прошла в Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк Штадион» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. По сумме двух встреч со счетом 4:3 в финал вышел «Фрайбург».

Игру «Браги» сломало удаление Марио Доржелеса на 6-й минуте.

В финале Лиги Европы «Фрайбург» сыграет с «Астон Виллой».

Лига Европы 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 7 мая
Фрайбург – Брага – 3:1 (первая игра – 1:2)
Голы: Кюблер, 19, 72, Манзамби, 41 – Виктор, 79
Удаление: Доржелес, 6

Видеообзор

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага), асcист Виктор Гомес.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Кюблер (Фрайбург), асcист Винченцо Грифо.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Манзамби (Фрайбург), асcист Филипп Трой.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Кюблер (Фрайбург).
7’
Марио Доржелес (Брага) получает красную карточку.
Дмитрий Вус
