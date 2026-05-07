7 мая на Европа-Парк пройдет ответный матч полуфинала Лиги Европы, в котором Фрайбург встретится с Брагой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда долго считалась только середняком немецкого футбола, и только в последнее время стала добиваться более-менее значимых результатов. Пик мог наступить год назад, но все же маститая и мотивированная Боруссия из Дортмунда после прихода Нико Ковача вырвала в последний момент четвертое место. Летом и в Брайсгау сменился тренер. Шустер с новыми подопечными в кубке дошли до полуфинала, но там уступил Штутгарту. А в Бундеслиге остается борьба за седьмое место, и в ней минимально опережают Айнтрахт.

При этом немцы достойно проявили себя в Лиге Европы, впервые проиграв только в крайнем туре, в январе. В плей-офф неудачи участились - более того, сразу начали с поражения Генку. Бельгийцев, впрочем, потом разгромили 5:1. И дважды победили и Сельту, забивая в каждой встрече по три мяча. А вот в Португалии была новая неудача.

Брага

Клуб иногда теснит кого-то из национальных грандов и пробивается в тройку лидеров. Но в прошлом сезоне он ограничился привычным четвертым местом в Примейре. И уже очевидно, что и сейчас в итоге займет именно ту же позицию в итоговой таблице.

Так что можно сосредоточиться на Лиге Европы. И даже неудобно вспоминать, что первому еще сопернику, Левски в квалификации, забили только в экстра-тайме. Но, главное, потом команда и еще два раунда отбора преодолела, и в основном раунде много побеждала. А в плей-офф получилось пройти и Ференцварош, и Бетис, причем обоих за счет побед в ответных поединках с четырьмя забитыми. Ну, а нынешнему сопернику пока оформили только пару мячей, дома победив 2:1.

Статистика личных встреч

В конце апреля клубы сыграли впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы вполне уверенно ждут в Германии реванша хозяев поля. Но у них серьезный и мотивированный соперник, что точно даст бой - ставим на тотал больше 2,5 забитых голов (коэффициент - 2,0).