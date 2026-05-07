07.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 1
Райо Вальекано Проходит дальше
07 мая 2026, 23:58 | Обновлено 08 мая 2026, 00:31
Сыграет не с Шахтером. Страсбург и Райо определили финалиста ЛК

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев

7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Страсбург» встретился с «Райо Вальекано».

Игра прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. По сумме двух встреч со счётом 2:0 дальше прошли испанцы.

Единственный гол на 42-й минуте матча забил Алемао, который отличился и в первой игре.

На 90+4-й минуте Хулио Энсисо упустил шанс сравнять счет, не реализовав пенальти.

В финале Лиги конференций «Райо Вальекано» сыграет с «Кристал Пэлас».

Лига конференций 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 7 мая
Страсбург – Райо Вальекано – 0:1 (первая игра – 0:1)
Гол: Алемао, 42

42’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Флоран Лежён.
