Сыграет не с Шахтером. Страсбург и Райо определили финалиста ЛК
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев
7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Страсбург» встретился с «Райо Вальекано».
Игра прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. По сумме двух встреч со счётом 2:0 дальше прошли испанцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 42-й минуте матча забил Алемао, который отличился и в первой игре.
На 90+4-й минуте Хулио Энсисо упустил шанс сравнять счет, не реализовав пенальти.
В финале Лиги конференций «Райо Вальекано» сыграет с «Кристал Пэлас».
Лига конференций 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 7 мая
Страсбург – Райо Вальекано – 0:1 (первая игра – 0:1)
Гол: Алемао, 42
Видеообзор матча
Фото матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболистам нравилось работать с Мальдерой
За три тура до финиша сезона именно «сердца» лидируют в Премьершипе