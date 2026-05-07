Сыграет не с Шахтером. Страсбург и Райо определили финалиста ЛК

7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Страсбург» встретился с «Райо Вальекано».

Игра прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. По сумме двух встреч со счётом 2:0 дальше прошли испанцы.

Единственный гол на 42-й минуте матча забил Алемао, который отличился и в первой игре.

На 90+4-й минуте Хулио Энсисо упустил шанс сравнять счет, не реализовав пенальти.

В финале Лиги конференций «Райо Вальекано» сыграет с «Кристал Пэлас».

Лига конференций 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 7 мая

Страсбург – Райо Вальекано – 0:1 (первая игра – 0:1)

Гол: Алемао, 42

