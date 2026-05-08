  4. Страсбург – Райо – 0:1 (0:2). Незабитый пенальти на 90+4. Видеообзор матча
08 мая 2026, 01:14 | Обновлено 08 мая 2026, 01:46
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами Страсбург (Франция) и Райо Вальекано (Испания).

Поединок прошел на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 90+4-й минуте Хулио Энсисо упустил шанс сравнять счет, нереализовав пенальти.

В финале Лиги конференций «Райо Вальекано» сыграет с «Кристал Пэлас».

Лига конференций 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 7 мая
Страсбург – Райо Вальекано – 0:1 (первая игра – 0:1)
Гол: Алемао, 42

Видеообзор матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Флоран Лежён.
