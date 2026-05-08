  4. «Довело меня до грани». Вальверде выпустил заявление после драки с Тчуамени
08 мая 2026, 00:14 | Обновлено 08 мая 2026, 01:15
«Довело меня до грани». Вальверде выпустил заявление после драки с Тчуамени

Уругвайский полузащитник отрицал факт драки в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал информацию о драке со своим партнером по команде, французским опорником Орельеном Тчуамени:

«Вчера во время тренировки у меня произошел инцидент с товарищем по команде. Усталость от соревнований и разочарование заставили все казаться преувеличенным.

В обычной раздевалке такие вещи могут случаться и обычно решаются внутри команды, без того, чтобы все становилось достоянием общественности.

Очевидно, кто-то здесь распространяет слухи, и в сезоне без титулов, когда «Реал Мадрид» всегда находится под пристальным вниманием, все выходит из-под контроля.

Вчера у нас произошел еще один конфликт. Во время спора я случайно ударил по столу, что привело к небольшому порезу на лбу, который потребовал планового визита в больницу.

Ни в коем случае мой товарищ по команде не ударил меня, я также не ударил его.

Я чувствую, что моя злость по поводу ситуации, разочарование от того, что некоторые из нас пытаются пережить конец сезона, отдавая все, что у нас есть, подтолкнули меня к ссоре с товарищем по команде.

Простите. Я искренне извиняюсь, потому что эта ситуация причиняет мне боль, этот момент, через который мы проходим, мучителен.

«Реал» Мадрид — одна из самых важных вещей в моей жизни, и я не могу оставаться равнодушным к этому. Результат — накопление вещей, которые заканчиваются бессмысленной ссорой, что вредит моему имиджу и оставляет пространство для сомнений, которые подливают масла в огонь инцидента.

Я не собирался говорить до конца сезона. Нас выбили из Лиги чемпионов, и я держал свой гнев и обиду при себе.

Мы упустили еще один год, и я не был в положении, чтобы публиковать что-то в соцсетях, когда единственное лицо, которое я мог показать, должно было быть на поле, и я чувствую, что именно это я и делал. Поэтому я тот, кто больше всех расстроен и страдает от этой ситуации, которая мешает мне сыграть в следующем матче из-за медицинских решений.

Я всегда отдавал все, до самого конца, и мне больно больше, чем кому-либо, не иметь возможности это сделать. Я в распоряжении клуба и моих товарищей по команде, чтобы сотрудничать в любом решении, которое они сочтут нужным. Спасибо».

ОФИЦИАЛЬНО. Реал назвал диагноз Вальверде после драки с Тчуамени
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Комментарии 7
Я правильно понял, что Вальверде "случайно" ударился головой об стол?
Подскользнулся, упал, очнулся - гипс )
Пісдьош кулак Тчуамені прилетів жорстко 
Випадково вдарив головою по столу, і шматок стола випадково травмував товарища. Звичайна ситуація, розходимось. 
А нахрена они вывалили это в сеть? Мало ли кто там с кем дерется, везде дерутся..
