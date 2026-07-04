Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит

Немецкий тренер Юрген Клопп принял решение относительно своего будущего. По информации источника, немецкий специалист попросил своих агентов не вести переговоры с другими клубами.

Клопп недавно отказался от предложения «Реала», поскольку не хочет спешить с возвращением к повседневной тренерской работе.

Главной целью немца называют сборную Германии. Именно работа в национальной команде является для него приоритетом и тем вызовом, который по-настоящему мотивирует.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.