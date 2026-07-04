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Германия
04 июля 2026, 02:32 |
429

Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит

Тренер хочет возглавить сборную Германии

04 июля 2026, 02:32 |
429
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Немецкий тренер Юрген Клопп принял решение относительно своего будущего. По информации источника, немецкий специалист попросил своих агентов не вести переговоры с другими клубами.

Клопп недавно отказался от предложения «Реала», поскольку не хочет спешить с возвращением к повседневной тренерской работе.

Главной целью немца называют сборную Германии. Именно работа в национальной команде является для него приоритетом и тем вызовом, который по-настоящему мотивирует.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

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Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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