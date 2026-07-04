Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Тренер хочет возглавить сборную Германии
Немецкий тренер Юрген Клопп принял решение относительно своего будущего. По информации источника, немецкий специалист попросил своих агентов не вести переговоры с другими клубами.
Клопп недавно отказался от предложения «Реала», поскольку не хочет спешить с возвращением к повседневной тренерской работе.
Главной целью немца называют сборную Германии. Именно работа в национальной команде является для него приоритетом и тем вызовом, который по-настоящему мотивирует.
Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
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