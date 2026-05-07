  Легендарный спортивный директор готов вернуться в Ла Лигу
07 мая 2026, 21:06 |
Легендарный спортивный директор готов вернуться в Ла Лигу

«Эспаньол» может стать вторым испанским клубом для Мончи

Мончи

Легендарный спортивный директор Мончи, как сообщается, близок ко второму назначению в Ла Лиге в своей карьере, после того как прославился в «Севилье». Похоже, что «Эспаньол» заменит нынешнего спортивного директора Франа Гарагарсу по окончании сезона.

Мончи согласился стать спортивным директором «Эспаньола» в следующем сезоне, если «лос перикос» сохранят место в Ла Лиге. Функционеру пообещали крупные инвестиции в состав команды, если он возьмется за работу, но его первым решением будет вопрос о том, кто будет тренировать «Эспаньол».

«Эспаньол» провел 17 матчей подряд без побед, но еще имеет шанс добиться сохранения места в лиге в этом сезоне. Одним из кандидатов на замену может быть главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас.

Помимо «Севильи» Мончи по два года работал спортивным директором «Ромы» и «Астон Виллы».

Руслан Полищук Источник: Football Espana
