  4. Матч Полтава – Динамо могут перенести на другой стадион
07 мая 2026, 20:27
Матч Полтава – Динамо могут перенести на другой стадион

Арена «Левого Берега» может принять матч 29-го тура УПЛ

«Полтава» может провести домашний матч с «Динамо» в 29-м туре УПЛ на арене «Левый Берег».

Поединок состоится в следующую субботу, 16 мая. Его старт намечен на 13:00.

Напомним, что ранее стало известно место проведения домашнего матча полтавчан против «Шахтера» в 27-м туре. Игру 10 мая примет «Арена Львов».

При этом основной домашней ареной СК «Полтава» на нынешний сезон заявлен стадион «Звезда» имени Березкина в Кропивницком.

Полтавский клуб замыкает турнирную таблицу УПЛ, имея 12 набранных очков после 26 туров. «Динамо» занимает четвертое место – в активе команды Игоря Костюка 47 баллов.

Шевченко назвал три слагаемых успеха киевского Динамо сезона-1998/99
