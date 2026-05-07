Стало известно, сохранит ли Полтава свой состав в случае вылета из УПЛ

Как стало известно Sport.ua, спортивный клуб «Полтава» не планирует кадровую революцию даже в случае вылета из Премьер-лиги, который может быть оформлен уже на этой неделе. Набив синяков в своем дебютном сезоне в элите, «горожане» настроены за год вернуться в высший отечественный дивизион. И делать это они собираются почти тем же составом, который есть сейчас. Поэтому вероятное понижение в статусе не должно привести к масштабным изменениям в составе «горожан».

В конце июня заканчиваются контракты только у трех футболистов — защитника Богдана Билошевского (присоединился к команде совсем недавно и травмировался на тренировке после первого матча за новый клуб), полузащитника Арсентия Дорошенко (в «Полтаве» с осени прошлого года) и нападающего Даниила Сухоручко (зимний новичок). И то со всеми тремя клубными руководством проведет переговоры о пролонгации соглашений.

Основанная в 2011 году «Полтава» замыкает турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 12 очков после 26 матчей (от зоны стыков их отделяет 8 баллов). В ближайшем туре команда Павла Матвийченко проведет домашний матч с «Шахтером» во Львове (10 мая).