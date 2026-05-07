ШЕВЧЕНКО – о провале сборной Италии: «Что-то происходит за кулисами»

Бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко дал комментарий по очередному непопаданию сборной Италии на чемпионат мира.

«Я думаю, все очень сложно. Это, безусловно, переходный период для итальянского футбола. Талантливых игроков не так много, но это не причина, по которой Италия не поедет на чемпионат мира. Я думаю, дело в чём-то большем, что происходит за кулисами.

Я уверен, что страсть к футболу в Италии – это что-то, что выходит за рамки, это как религия. Я уверен, Италия адаптируется и найдёт способ вернуться и конкурировать на самом высоком уровне», – заявил Шевченко.

Итальянцы пропускают третий чемпионат мира подряд. На сей раз их выбила сборная Боснии и Герцеговины.