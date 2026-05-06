Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
УАФ не могла удовлетворить финансовые запросы Паулу Фонсеки, который возглавляет «Лион»
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко был вынужден отказаться от кандидатуры Паулу Фонсеки на должность главного тренера сборной Украины из-за нехватки финансов.
По информации журналиста Михаила Спиваковского, именно наставник французского «Лиона» мог возглавить «сине-желтых» после увольнения Сергея Реброва:
«Кандидатом номер один на должность главного тренера сборной Украины считался Паулу Фонсека, но краткая консультация показала, что это совершенно нереальный вариант из-за суммы, которую нужно заплатить «Лиону», а затем и самому тренеру.
Мирон Маркевич и Игорь Йовичевич были резервными вариантами, однако и Шевченко, и Ребров не рассматривали всерьез кандидатуру Мирона Богдановича. Поэтому выбор остановился на Мальдере – человеке, который уже работал в сборной».
Ожидается, что в ближайшее время УАФ объявит о назначении итальянского специалиста Андреа Мальдеры, работавшего ассистентом в штабе Андрея Шевченко с июля 2016 по август 2021 года.
