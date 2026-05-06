06 мая 2026, 10:47 |
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины

УАФ не могла удовлетворить финансовые запросы Паулу Фонсеки, который возглавляет «Лион»

Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко был вынужден отказаться от кандидатуры Паулу Фонсеки на должность главного тренера сборной Украины из-за нехватки финансов.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, именно наставник французского «Лиона» мог возглавить «сине-желтых» после увольнения Сергея Реброва:

«Кандидатом номер один на должность главного тренера сборной Украины считался Паулу Фонсека, но краткая консультация показала, что это совершенно нереальный вариант из-за суммы, которую нужно заплатить «Лиону», а затем и самому тренеру.

Мирон Маркевич и Игорь Йовичевич были резервными вариантами, однако и Шевченко, и Ребров не рассматривали всерьез кандидатуру Мирона Богдановича. Поэтому выбор остановился на Мальдере – человеке, который уже работал в сборной».

Ожидается, что в ближайшее время УАФ объявит о назначении итальянского специалиста Андреа Мальдеры, работавшего ассистентом в штабе Андрея Шевченко с июля 2016 по август 2021 года.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
