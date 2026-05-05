Ребров помог Шевченко выбрать нового тренера для сборной Украины

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавит сборную Украины после увольнения Сергея Реброва, который не смог вместе с командой пробиться на чемпионат мира.

Кандидатуру нового наставника одобрил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко, который неоднократно совещался с Сергеем Станиславовичем. Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке:

«Новым тренером сборной Украины станет Андреа Мальдера. Кто принимал это решение? Андрей Шевченко вместе со своим ближайшим окружением, в том числе и Сергеем Ребровым.

Ребров является заместителем главы комитета сборных, а Шевченко как раз является руководителем этого комитета. Они очень серьезно совещались о назначении нового тренера.

Кроме того, общались с футболистами, которые уже работали с Мальдерой и пересекались с ним. Отзывы об этом специалисте были исключительно положительными.

Шевченко совещался с Ребровым, потому что это снимает часть ответственности с президента УАФ за назначение нового тренера. Хотя все понимают, что Андреа – это очевидная креатура главы УАФ», – сообщил источник.