  4. Ребров помог Шевченко выбрать нового тренера для сборной Украины
05 мая 2026, 12:41
Ребров помог Шевченко выбрать нового тренера для сборной Украины

Руководитель комитета сборных и его заместитель одобрили кандидатуру Андреа Мальдеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавит сборную Украины после увольнения Сергея Реброва, который не смог вместе с командой пробиться на чемпионат мира.

Кандидатуру нового наставника одобрил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко, который неоднократно совещался с Сергеем Станиславовичем. Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке:

«Новым тренером сборной Украины станет Андреа Мальдера. Кто принимал это решение? Андрей Шевченко вместе со своим ближайшим окружением, в том числе и Сергеем Ребровым.

Ребров является заместителем главы комитета сборных, а Шевченко как раз является руководителем этого комитета. Они очень серьезно совещались о назначении нового тренера.

Кроме того, общались с футболистами, которые уже работали с Мальдерой и пересекались с ним. Отзывы об этом специалисте были исключительно положительными.

Шевченко совещался с Ребровым, потому что это снимает часть ответственности с президента УАФ за назначение нового тренера. Хотя все понимают, что Андреа – это очевидная креатура главы УАФ», – сообщил источник.

сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Сергей Ребров Андреа Мальдера назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии 4
не життя в нас без кумівства та блату... такий і результат маємо... не має на кого жалітися,  бо в дзеркалі всі ми...
Мафія футбольна, ставлять кого їм вигідно, ручного без досвіду
Куми ніяк не розпрощаються..
Кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит тот кукушку
