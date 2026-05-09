В Реале разразился крупнейший скандал в истории клуба
Руководство клуба потрясено ситуацией с Вальверде и Тчуамени
В мадридском «Реале» вспыхнул очередной конфликт внутри команды.
Между двумя полузащитниками «королевского клуба» Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде произошел новый инцидент в раздевалке мадридского клуба – оба игрока подрались.
Сообщается, что ситуация оказалась настолько серьезной, что команде пришлось срочно проводить внутреннее совещание, а руководство «Реала» начало обсуждать возможные дисциплинарные меры.
Отмечается, что руководство клуба шокировано ситуацией и считает это крупнейшим скандалом в истории команды.
