В Реале разразился крупнейший скандал в истории клуба

В мадридском «Реале» вспыхнул очередной конфликт внутри команды.

Между двумя полузащитниками «королевского клуба» Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде произошел новый инцидент в раздевалке мадридского клуба – оба игрока подрались.

Сообщается, что ситуация оказалась настолько серьезной, что команде пришлось срочно проводить внутреннее совещание, а руководство «Реала» начало обсуждать возможные дисциплинарные меры.

Отмечается, что руководство клуба шокировано ситуацией и считает это крупнейшим скандалом в истории команды.