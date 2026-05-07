  4. Александра Олейникова – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07 мая 2026, 16:00 | Обновлено 07 мая 2026, 16:09
Александра Олейникова – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

7 мая украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка сыграет против 18-й сеяной Клары Таусон (Дания, WTA 18). Поединок начнется третьим запуском на корте №1 после игры Хирон – Чилич. Ориентировочное время начала поединка – 16:10 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге встретится или с Анастасией Захаровой, или с Линдой Носковой.

Є перший сет! Несподіванно але приємно! Так Тримати!
Між тим Завацька вийшла в чвертьфінал)
Хроника поточних подій. Носкова, віддавши усього п'ять геймів, відправила кривдницю співачки за російським військовим кораблем (спойлер: з співачкою було б те саме, нема чого було їй десятки коментарів присвячувати).
ITF. Соболєва виграла досить легко, натомість Завацька в своєму репертуарі. Перший сет у Паке 6:1, в другому 5:1 і... провал, шість програних сетів поспіль з втратою потрійного матчболу. Добре, що  її вистачило на третій сет, але замість полутора годин для перемоги, як завжди, знадобилося три.
Є 1 сет!
Молодець Сашунька! Приємно дивитись)
Що витворяє 5-1!
Таус знимайся,хокей на носі!
Ще й аплодує данці за вдалі удари!
Сашура змушує данку грати бадмінтон,а потім атакує,3-1.
Вітання Саші з виходом до 1/16!!!
Головне не злитися в 2-му, що часто буває
Перемога! І хай датчанка знялася, але Саша вела гру і була попереду. Вітаю!
ЗНЯЛАСЬ!
О,знялася,є перемога!!!
У Клари, як завжди, немає драйву. Я завжди не розумів , як вона з такою манерою гри займає досить високий щабель у рейтигу
Глядачі скандують-Олі-Олі!Підтримують Сашу!
А поки  італійка з п'ятої сотні (Базілетті), яка вибила Снігур, залишила за бортом Томлянович...
