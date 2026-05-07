  4. На Коноплю появился новый претендент. Это клуб из топ-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля привлекает внимание «Сельты». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечниа 2.0».

По информации источника, клуб из чемпионата Испании присматривается к 26-летнему футболисту, соглашение которого с «горняками» истекает уже в сентябре.

В текущем сезоне на счету Ефима Конопли 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Конопля привлекает внимание «Динамо» Загреб.

Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
це фейк, бурбасятина
насправді Сельта цікавиться коробовим.
Ще вчора на факс динамо прийшла пропозиція в 10 млн.+бонуси+ на пиво
суркіс думає
претендент новий з'явився.
Куди старий запропастився? )
