На Коноплю появился новый претендент. Это клуб из топ-лиги

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля привлекает внимание «Сельты». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечниа 2.0».

По информации источника, клуб из чемпионата Испании присматривается к 26-летнему футболисту, соглашение которого с «горняками» истекает уже в сентябре.

В текущем сезоне на счету Ефима Конопли 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Конопля привлекает внимание «Динамо» Загреб.