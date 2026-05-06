Участник Лиги чемпионов нацелился на защитника Шахтера и сборной Украины

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля может покинуть Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона и присоединиться к «Динамо» Загреб.

«Появился новый официальный претендент на защитника сборной Украины Ефима Коноплю. Им стал гранд хорватского футбола – «Динамо» Загреб.

Представители хорватского клуба уже контактировали с представителями футболиста и готовы предложить очень солидные финансовые условия, учитывая потенциальный статус свободного агента.

Для хорватского клуба персона Ефима выглядит приоритетной на позиции правого защитника, поэтому клуб, где президентом сейчас является легендарный Звонимир Бобан, готов предоставить конкурентные условия на уровне хороших европейских команд.

Представители футболиста заинтересовались цифрами, предоставленными со стороны хорватского клуба. Сам Конопля вряд ли готов спешить и хочет рассмотреть несколько опций», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Конопля провел 27 матчей за донецкую команду, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста. Контракт 26-летнего защитника истекает в сентябре, а его трансферная стоимость составляет 5 млн евро.

«Динамо» досрочно заняло первое место в чемпионате Хорватии и сможет сыграть в Лиге чемпионов 2026/27. Клуб из Загреба опережает ближайшего преследователя на 15 баллов за три тура до завершения сезона.