ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ
Матвей невнятно высказался после матча против «Баварии»
ПСЖ удержал преимущество над Баварией (1:1) во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов, квалифицировавшись в финал нынешнего розыгрыша турнира по итогам двух матчей (6:5).
После игры победу своей команды дерзко праздновал Матвей Сафонов, которому хватило одного слова, чтобы запутать фанатов: «С**ать или C'est ça (вот и все!)» – воскликнул Сафонов на камеру, махая кулаком.
В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
De la joie à l’état pur ! 🤩✨ pic.twitter.com/nvy3Wor6zG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2026
