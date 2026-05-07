ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ

ПСЖ удержал преимущество над Баварией (1:1) во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов, квалифицировавшись в финал нынешнего розыгрыша турнира по итогам двух матчей (6:5).

После игры победу своей команды дерзко праздновал Матвей Сафонов, которому хватило одного слова, чтобы запутать фанатов: «С**ать или C'est ça (вот и все!)» – воскликнул Сафонов на камеру, махая кулаком.

В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.