Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан ПСЖ дал оценку уровню Баварии: «Они проверили нас во всем»
Лига чемпионов
07 мая 2026, 12:59 | Обновлено 07 мая 2026, 13:04
421
0

Капитан ПСЖ дал оценку уровню Баварии: «Они проверили нас во всем»

Маркиньос отметил, как сложно противостоять мюнхенцам

07 мая 2026, 12:59 | Обновлено 07 мая 2026, 13:04
421
0
Капитан ПСЖ дал оценку уровню Баварии: «Они проверили нас во всем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Капитан ПСЖ Маркиньос прокомментировал выход столичного клуба Франции в финал Лиги чемпионов после непростого противостояния с «Баварией».

В первом матче полуфинала команды выдали голевой триллер, завершившийся победой ПСЖ (5:4). Вторая встреча в Мюнхене закончилась вничью – 1:1.

«Один раз – это уже сложно, второй раз подряд – еще сложнее. Противостояние с «Баварией» было одним из самых тяжелых. Они проверили нас во всем: высокий прессинг, контратаки, контроль мяча… Они вывели нас из зоны комфорта.

Осознаю ли я это? Да, я осознаю, чего мы сейчас достигли. После всех этих лет, которые я прошел, я знаю, насколько сложно добраться сюда.

Возможно, молодые игроки не до конца это понимают, потому что они прожили только эти три года – полуфинал и два финала. Но я со всем своим путем это осознаю. Это был мой пятый полуфинал за 13 лет и уже третий финал. Я знаю, насколько сложен этот путь – мы играли против команд очень высокого уровня», – сказал Маркиньос.

В финале ПСЖ встретится с «Арсеналом», который не доходил до решающего матча турнира на протяжении 20 лет. Финал пройдет 30 мая в Будапеште (Венгрия), начало – в 19:00.

По теме:
В Баварии раскритиковали арбитра матча против ПСЖ: «Так какое правило?»
Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Нойер. Переговоры уже идут
Швайнштайгер выбрал новую звезду Германии после матча Бавария – ПСЖ
Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Маркиньос
Андрей Витренко Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07 мая 2026, 07:57 8
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»

Украинец – о Криштиану Роналду

«Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины
Футбол | 07 мая 2026, 10:38 3
«Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины
«Переговоры уже состоялись». Бенфика решила продать звезду сборной Украины

Нуну Фаринья поделился деталями трансферных планов Бенфики

ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе
Футбол | 07.05.2026, 11:34
ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе
ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 51
Теннис
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 5
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем