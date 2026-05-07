Капитан ПСЖ дал оценку уровню Баварии: «Они проверили нас во всем»

Капитан ПСЖ Маркиньос прокомментировал выход столичного клуба Франции в финал Лиги чемпионов после непростого противостояния с «Баварией».

В первом матче полуфинала команды выдали голевой триллер, завершившийся победой ПСЖ (5:4). Вторая встреча в Мюнхене закончилась вничью – 1:1.

«Один раз – это уже сложно, второй раз подряд – еще сложнее. Противостояние с «Баварией» было одним из самых тяжелых. Они проверили нас во всем: высокий прессинг, контратаки, контроль мяча… Они вывели нас из зоны комфорта.

Осознаю ли я это? Да, я осознаю, чего мы сейчас достигли. После всех этих лет, которые я прошел, я знаю, насколько сложно добраться сюда.

Возможно, молодые игроки не до конца это понимают, потому что они прожили только эти три года – полуфинал и два финала. Но я со всем своим путем это осознаю. Это был мой пятый полуфинал за 13 лет и уже третий финал. Я знаю, насколько сложен этот путь – мы играли против команд очень высокого уровня», – сказал Маркиньос.

В финале ПСЖ встретится с «Арсеналом», который не доходил до решающего матча турнира на протяжении 20 лет. Финал пройдет 30 мая в Будапеште (Венгрия), начало – в 19:00.