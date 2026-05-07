Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Президент клуба поздравил Шпакова
7 мая свой 80-летний юбилей отпраздновал тренер средних и младших возрастных групп «Динамо» Александр Александрович Шпаков, которого с праздником поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.
«Уважаемый Александр Александрович! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!
На протяжении десятилетий Вы закладываете прочный фундамент в развитие «Динамо» и всего украинского футбола, воспитывая юных футболистов. Под Вашим руководством выросло не одно поколение чемпионов, прославивших наш клуб и нашу страну во всем мире.
Ваш талант лидера и наставника невозможно переоценить. Ваш упорный труд вызывает только восхищение, а к Вашим мнениям и советам всегда прислушиваются коллеги.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного тепла, согласия и мирного неба над головой. Пусть Ваши воспитанники продолжают дарить как можно больше поводов для гордости», – отметил Суркис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
