Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
07 мая 2026, 22:28
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо

Президент клуба поздравил Шпакова

ФК Динамо. Игорь Суркис

7 мая свой 80-летний юбилей отпраздновал тренер средних и младших возрастных групп «Динамо» Александр Александрович Шпаков, которого с праздником поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Уважаемый Александр Александрович! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

На протяжении десятилетий Вы закладываете прочный фундамент в развитие «Динамо» и всего украинского футбола, воспитывая юных футболистов. Под Вашим руководством выросло не одно поколение чемпионов, прославивших наш клуб и нашу страну во всем мире.

Ваш талант лидера и наставника невозможно переоценить. Ваш упорный труд вызывает только восхищение, а к Вашим мнениям и советам всегда прислушиваются коллеги.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного тепла, согласия и мирного неба над головой. Пусть Ваши воспитанники продолжают дарить как можно больше поводов для гордости», – отметил Суркис.

Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
