Разгром украинца и Ко. Известен второй финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ
«Лос-Анджелес» получил пинков в ответном матче
В ночь на 7 мая состоялся второй матч между мексиканской «Толукой» и американским «Лос-Анджелесом» в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025/26.
После минимальной победы «Лос-Анджелеса» (2:1) команды провели ответную встречу на «Эстадио Немесио Диез» в Толуке.
Мексиканский клуб с первых минут начал отыгрываться и добился своего во втором тайме.
«Толука» забила дважды после перерыва, отправив соперника в нокаут.
Проблемой для «Лос-Анджелеса» стало удаление в концовке матча. Команда потеряла шансы на спасение и пропустила еще два мяча в компенсированное время – 4:0 в пользу «Толуки».
Участие в полуфинальном матче принял украинский защитник Артем Смоляков, вышедший на 78-й минуте для помощи «Лос-Анджелесу».
В этом году финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет мексиканским дерби: «Толука» сыграет против «УАНЛ Тигрес». Матч за трофей состоится 30 мая.
За свою историю и «Толука», и «УАНЛ Тигрес» выигрывали этот турнир лишь по одному разу: если «УАНЛ Тигрес» триумфировал в сезоне 2019/20, то победа «Толуки» датируется сезоном 1967/68.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025/26
Ответный матч, 1/2 финала, 7 мая
«Толука» (Мексика) – «Лос-Анджелес» (США) – 4:0
Голы: Хелиньо, 49 (пен.), Лопес, 58, Паулиньо, 90+2, 90+4
Удаление: Портеус, 86
Видео гола и обзор матча:
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»
Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов