Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен первый финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025/26
Другие новости
06 мая 2026, 14:36 | Обновлено 06 мая 2026, 14:43
39
0

Определен первый финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025/26

«УАНЛ Тигрес» и «Нэшвилл» разыграли путевку в финал

06 мая 2026, 14:36 | Обновлено 06 мая 2026, 14:43
39
0
Определен первый финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая состоялся второй матч 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между клубами «УАНЛ Тигрес» (Мексика) и «Нэшвилл» (США).

Ответная встреча прошла на арене «Эстадио Университарио» в мексиканском Сан-Николас-де-лос-Гарса.

Благодаря единственному голу победителем поединка стал «УАНЛ Тигрес» – 1:0. Клуб из Мексики во второй раз обыграл соперника и вышел в финал по сумме двух матчей (2:0).

«УАНЛ Тигрес» получит шанс завоевать свой второй трофей Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Впервые клуб выиграл турнир в сезоне 2019/20, обыграв «Лос-Анджелес» (2:1).

Имя второго финалиста станет известно 7 мая, когда мексиканская «Толука» дома примет «Лос-Анджелес» из США. Первый матч между командами завершился поражением мексиканцев – 1:2.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025/26

Ответный матч, 1/2 финала, 6 мая

«УАНЛ Тигрес» (Мексика) – «Нэшвилл» (США) – 1:0

Гол: Брунетта, 68

Відео гола и обзор матча:

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
ВИДЕО. На грани вылета. Неймар забил, но Сантос снова потерял очки
ВИДЕО. Шедевр пяткой. Гол Ярмоленко признан лучшим в апреле в УПЛ
НБА. Оклахома разгромила Лейкерс, Детройт разобрался с Кливлендом
УАНЛ Тигрес Лига чемпионов КОНКАКАФ Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06 мая 2026, 07:52 15
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны

Объявление о назначении тренера ожидается 6 мая

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05 мая 2026, 19:17 69
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию

Неожиданная победа в основное время

Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
Футбол | 06.05.2026, 14:18
Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06.05.2026, 09:06
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Футбол | 05.05.2026, 14:41
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 46
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 12
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем