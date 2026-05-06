Определен первый финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025/26

6 мая состоялся второй матч 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между клубами «УАНЛ Тигрес» (Мексика) и «Нэшвилл» (США).

Ответная встреча прошла на арене «Эстадио Университарио» в мексиканском Сан-Николас-де-лос-Гарса.

Благодаря единственному голу победителем поединка стал «УАНЛ Тигрес» – 1:0. Клуб из Мексики во второй раз обыграл соперника и вышел в финал по сумме двух матчей (2:0).

«УАНЛ Тигрес» получит шанс завоевать свой второй трофей Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Впервые клуб выиграл турнир в сезоне 2019/20, обыграв «Лос-Анджелес» (2:1).

Имя второго финалиста станет известно 7 мая, когда мексиканская «Толука» дома примет «Лос-Анджелес» из США. Первый матч между командами завершился поражением мексиканцев – 1:2.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025/26

Ответный матч, 1/2 финала, 6 мая

«УАНЛ Тигрес» (Мексика) – «Нэшвилл» (США) – 1:0

Гол: Брунетта, 68

Відео гола и обзор матча:

