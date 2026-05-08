  4. В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Консультант по арбитражу Комитета арбитров УАФ Никола Риццоли прокомментировал спорный эпизод с голом нападающего «Динамо» Киев Матвея Пономаренко в ворота «Шахтера» в матче 26-го тура УПЛ.

Итальянский специалист поддержал решение арбитра засчитать гол, отметив, что в эпизоде не было нарушения правил со стороны нападающего.

«Мяч был отбит корректно, после чего атака продолжилась и завершилась голом. Это была обычная борьба за мяч. Оба футболиста использовали руки в рамках правил, а подножек или другого нарушения в нижней части тела не было.

Решение арбитра трактовать этот момент как игровой эпизод без фола является правильным. VAR также пересмотрел момент и обоснованно подтвердил решение главного судьи», – заявил Риццоли.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Матвей Пономаренко Никола Риццоли Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
У Салаха появился сенсационный вариант продолжения карьеры
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Расстроил бывшую. Полесье дожало Александрию
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
А почему Назарина упал. А перед этим ещё один игрок Шахтёра оказался на газоне. 
не можна було зараховувати гол Пономаренка, киянин втупаючи в боротьбу за м"яч сильно подув у сторону суперника, який через це втратив орієнтацію та контроль над м"ячем, аналогічно до того як контролював м"яч, який знаходився у повітрі між руками, воротар Карпат, що вчасно побачив суддя та відмінив гол Пономаренка. 
самим не смішно, я подивився б що б ви казали як би такий момент був у зворотні ворота,, догадатись не важко , приклад з Поліссям перед очима .
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
