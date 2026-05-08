В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера

Консультант по арбитражу Комитета арбитров УАФ Никола Риццоли прокомментировал спорный эпизод с голом нападающего «Динамо» Киев Матвея Пономаренко в ворота «Шахтера» в матче 26-го тура УПЛ.

Итальянский специалист поддержал решение арбитра засчитать гол, отметив, что в эпизоде не было нарушения правил со стороны нападающего.

«Мяч был отбит корректно, после чего атака продолжилась и завершилась голом. Это была обычная борьба за мяч. Оба футболиста использовали руки в рамках правил, а подножек или другого нарушения в нижней части тела не было.

Решение арбитра трактовать этот момент как игровой эпизод без фола является правильным. VAR также пересмотрел момент и обоснованно подтвердил решение главного судьи», – заявил Риццоли.