Легендарный Нойер объяснил, чего не хватало Баварии для выхода в финал ЛЧ

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничью с парижским «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Думаю, сегодня нам не хватило убийственного инстинкта в атаке. Сегодня у нас не было явных моментов, но мы все равно создали достаточно возможностей, чтобы забить.

У нас не было много острых моментов, но когда такие моменты случаются... посмотрите на «ПСЖ» – они были просто убийцами, забив пять голов в первом матче. Именно этого нам сегодня не хватило. И я думаю, что вы могли видеть, что мы были очень близки к выходу в финал, но не смогли довести дело до конца.

Наш гол, к сожалению, пришел немного поздно. У нас не было времени создать еще один момент или, возможно, даже получить стандарт. На тот момент было уже поздно. Думаю, в игре просто не хватило того ключевого момента. Стадион был на высоте, мы тоже были на высоте, но, на мой взгляд, в штрафной «ПСЖ» мы просто не были достаточно хладнокровными.

Мы заслуженно выиграли титул Бундеслиги. С нетерпением ждем финала Кубка Германии в Берлине. Но сейчас преобладает разочарование».