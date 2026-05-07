  4. Легендарный Нойер объяснил, чего не хватало Баварии для выхода в финал ЛЧ
Лига чемпионов
07 мая 2026, 02:25
Легендарный Нойер объяснил, чего не хватало Баварии для выхода в финал ЛЧ

Вратарь «Баварии» прокомментировал ничью против «ПСЖ»

УЕФА. Мануэль Нойер

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничью с парижским «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Думаю, сегодня нам не хватило убийственного инстинкта в атаке. Сегодня у нас не было явных моментов, но мы все равно создали достаточно возможностей, чтобы забить.

У нас не было много острых моментов, но когда такие моменты случаются... посмотрите на «ПСЖ» – они были просто убийцами, забив пять голов в первом матче. Именно этого нам сегодня не хватило. И я думаю, что вы могли видеть, что мы были очень близки к выходу в финал, но не смогли довести дело до конца.

Наш гол, к сожалению, пришел немного поздно. У нас не было времени создать еще один момент или, возможно, даже получить стандарт. На тот момент было уже поздно. Думаю, в игре просто не хватило того ключевого момента. Стадион был на высоте, мы тоже были на высоте, но, на мой взгляд, в штрафной «ПСЖ» мы просто не были достаточно хладнокровными.

Мы заслуженно выиграли титул Бундеслиги. С нетерпением ждем финала Кубка Германии в Берлине. Но сейчас преобладает разочарование».

Комментарии 1
В першому матчі ти забагато пропустив.
Це якраз був той момент, коли  один з кращих воротарів світу, не те, що не виручив команду, в навіть навпаки.
