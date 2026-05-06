  4. Сергей ЧОБОТЕНКО: «Надо было показать, кто здесь владелец поля»
Украина. Премьер лига
06 мая 2026, 23:48
Сергей ЧОБОТЕНКО: «Надо было показать, кто здесь владелец поля»

Защитник «Полесья» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

ФК Полесье

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (1:0) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Две, можно сказать, равноценные команды. «Металлист 1925» – очень хорошая команда, и мы видим даже по играм, что они очень мало пропускают, у них лучшая статистика по пропущенным мячам. И действительно трудно было их раскрывать, они очень организованная команда. Всем нужен был результат – и им, и нам. Нам, как любил говорить Юрий Николаевич Калитвинцев: «Любой ценой нужна победа». И вот сегодня этот момент, когда нам любой ценой нужна была победа.

Мы понимали, что если эта победа будет, то мы их оттолкнем от нас. Наши конкуренты играют тоже лобовые матчи, и эта игра была очень важной.

Во втором тайме в конце «Металлист 1925» уже перестроился, по другой схеме начал играть. Насколько вам стало сложнее?

– «Металлист 1925» уже пошел ва-банк, но очень организованно показали характер не только линия обороны, а вся команда. Сохранили свои ворота сухими.

Вы обратили внимание, насколько сегодня болельщики поддерживали именно «Полесье»?

– Спасибо болельщикам за такую поддержку. Мы играем дома, это наш дом, поэтому большое спасибо за поддержку, которую сегодня оказали наши болельщики.

Еще, наверное, и с этой точки зрения очень важно было победить, да?

– Конечно, потому что все знают, что «Металлист» здесь арендует поле, и болельщики говорили нам, что по городу очень много баннеров. Поэтому и в этом плане тоже нужно было показать, кто здесь хозяин поля.

Я давно не слышала из раздевалки музыки. То ли я плохо слушала, то ли сегодня все-таки особая атмосфера была в раздевалке?

– У нас там Жора отвечает за это, поэтому его плейлист, и было громко.

Президент заходил, анекдот рассказал?

– Президент заходил, анекдот был — все как всегда.

Дополнительный выходной Руслан Петрович команде дал?

– У нас не было выходного по расписанию, но завтра дали выходной.

Напоследок, показали классный поединок, победили «Металлист 1925», но впереди остается четыре финала?

– Да, мы сейчас не разделяем соперников. С «Металлистом 1925» была лобовая игра, но дальше есть команды, за которые тоже дают три очка. Поэтому нужно побеждать, а там уже в турнирной таблице будет как будет.

Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
