Нойер пропустил шесть голов после шести ударов в створ от игроков ПСЖ

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» пытается взять реванш у «ПСЖ» за поражение недельной давности со счетом 4:5. В начале второго тайма мюнхенцы проигрывают 0:1 из-за быстрого гола Усмана Дембеле, который поразил цель на третьей минуте.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустил с первого удара в створ у соперника. А если учитывать первый полуфинал, где у легендарного вратаря не было спасений, он пропустил шесть голов с шести выстрелов в рамку у соперника.

Семь из семи не будет, так как в конце первого тайма Нойер справился с ударом от Жоау Невеша, переведя мяч на угловой.