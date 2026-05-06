  4. Нойер пропустил шесть голов после шести ударов в створ от игроков ПСЖ
06 мая 2026, 23:23 |
Нойер пропустил шесть голов после шести ударов в створ от игроков ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» пытается взять реванш у «ПСЖ» за поражение недельной давности со счетом 4:5. В начале второго тайма мюнхенцы проигрывают 0:1 из-за быстрого гола Усмана Дембеле, который поразил цель на третьей минуте.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустил с первого удара в створ у соперника. А если учитывать первый полуфинал, где у легендарного вратаря не было спасений, он пропустил шесть голов с шести выстрелов в рамку у соперника.

Семь из семи не будет, так как в конце первого тайма Нойер справился с ударом от Жоау Невеша, переведя мяч на угловой.

Руслан Полищук
