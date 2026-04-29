  4. Ноль сейвов и пять голов. Нойер обновил антирекорд Лиги чемпионов
29 апреля 2026, 14:53 | Обновлено 29 апреля 2026, 14:59
Ноль сейвов и пять голов. Нойер обновил антирекорд Лиги чемпионов

Мануэль показал самое худшее выступление за последние 16 сезонов евротурнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Известный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер запомнился слабым перформансом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ и вошел в список антирекордсменов.

Мюнхенская команда не сдержала атак соперника и проиграла в результативном матче на «Парк де Пренс» со счетом 4:5.

Мануэль стал первым голкипером за последние 16 сезонов Лиги чемпионов, который не сделал ни одного сейва и пропустил 5+ мячей.

В этом сезоне Нойер отыграл 10 матчей в Лиге чемпионов, из которых два поединка отыграл на ноль.

Андрей Витренко Источник: ESPN
Оцените материал
