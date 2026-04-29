Ноль сейвов и пять голов. Нойер обновил антирекорд Лиги чемпионов
Мануэль показал самое худшее выступление за последние 16 сезонов евротурнира
Известный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер запомнился слабым перформансом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ и вошел в список антирекордсменов.
Мюнхенская команда не сдержала атак соперника и проиграла в результативном матче на «Парк де Пренс» со счетом 4:5.
Мануэль стал первым голкипером за последние 16 сезонов Лиги чемпионов, который не сделал ни одного сейва и пропустил 5+ мячей.
В этом сезоне Нойер отыграл 10 матчей в Лиге чемпионов, из которых два поединка отыграл на ноль.
Manuel Neuer did not save a single shot vs. PSG.— ESPN FC (@ESPNFC) April 28, 2026
He is the first goalkeeper in the last 16 UCL seasons to concede 5+ goals WITHOUT recording a single save in a KO stage match 😭 pic.twitter.com/v1lSZ6KnKc
