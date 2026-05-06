  4. Почеттино: Месси и Мбаппе были несовместимы в ПСЖ
06 мая 2026, 23:05
Почеттино: Месси и Мбаппе были несовместимы в ПСЖ

Маурисио Почеттино отметил, что топ-форварды «ПСЖ» играли в разный футбол

Аргентинский футбольный тренер Маурисио Почеттино рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, работая с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе во время своего пребывания на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен».

«Послушайте, Месси хотел строить игру от обороны, медленно, качественно, комбинации, бам, бам, бам… потому что он умеет отбирать мяч и обыгрывать одного, двух, трех игроков. Но Мбаппе… когда мы были глубоко в обороне и отбирали мяч, он искал пространство, говоря: «Эй, дайте мне мяч, и я побегу!» – объяснил Почеттино.

«Если бы мы играли на Мбаппе, мы не смогли бы играть на Месси. Но когда мы играли на Месси, Мбаппе говорил: «Нет, у меня нет времени. Моя сильная сторона – это врываться в свободное пространство». Это важно понимать», – добавил Почеттино.

«ПСЖ» выиграл первую Лигу чемпионов после ухода звездного трио Месси – Мбаппе – Неймар. И в 2026 году у французского гранда есть шанс повторить успех.

