Почеттино назвал имя таланта уровня Месси, Мбаппе, Марадоны и Роналдиньо
Маурисио Почеттино намекнул, что Неймар себя не реализовал на 100%
01 мая 2026, 23:38 |
Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, сейчас работающий со сборной США, восхищается бывшим подопечным Неймаром.
«Талант? У Неймара он на том же уровне, что и у Месси, Мбаппе, Марадоны и Роналдиньо! Но футбол – это не только талант…», – заявил аргентинский тренер.
Звездный бразилец играл в «ПСЖ» на протяжении шести сезонов, из которых полтора года под руководством Почеттино. При этом тренере парижане стали чемпионами Франции, обладателями Кубка и Суперкубка страны.
