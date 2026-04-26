26 апреля 2026, 00:02
Реал хочет, чтобы бывший тренер Мудрика возглавил клуб

Почеттино может стать тренером мадридского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

После вылета из Лиги чемпионов «Реал» начал более активно рассматривать варианты будущего тренерского штаба. Несмотря на активные разговоры вокруг Юргена Клоппа, в клубе рассматривают и другие кандидатуры.

Одним из главных альтернативных вариантов называют Маурисио Почеттино, который может заменить Альваро Арбелоа в случае перемен на тренерском мостике.

Аргентинский специалист уже давно находится в поле зрения мадридцев, однако сейчас его кандидатура вновь набирает вес. В клубе ценят опыт Почеттино работы с топ-командами, а также его способность эффективно управлять звездными раздевалками.

Отдельно отмечается его гибкость и умение адаптироваться к различным условиям, что может стать ключевым фактором для команды с большим количеством топ-игроков.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
