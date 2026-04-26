Реал хочет, чтобы бывший тренер Мудрика возглавил клуб
Почеттино может стать тренером мадридского гранда
После вылета из Лиги чемпионов «Реал» начал более активно рассматривать варианты будущего тренерского штаба. Несмотря на активные разговоры вокруг Юргена Клоппа, в клубе рассматривают и другие кандидатуры.
Одним из главных альтернативных вариантов называют Маурисио Почеттино, который может заменить Альваро Арбелоа в случае перемен на тренерском мостике.
Аргентинский специалист уже давно находится в поле зрения мадридцев, однако сейчас его кандидатура вновь набирает вес. В клубе ценят опыт Почеттино работы с топ-командами, а также его способность эффективно управлять звездными раздевалками.
Отдельно отмечается его гибкость и умение адаптироваться к различным условиям, что может стать ключевым фактором для команды с большим количеством топ-игроков.
