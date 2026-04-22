Юрген Клопп выбрал, кого тренировать, и отказал Реалу
Тренер возглавит сборную Германии
Известный немецкий специалист Юрген Клопп готов вернуться к тренерской работе.
Как отмечает источник, у тренера есть два привлекательных предложения – от мадридского «Реала» и сборной Германии. В такой ситуации Клопп отдает предпочтение именно «Бундестим» и готов заменить Юлиана Нагельсманна после чемпионата мира 2026 года.
Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. До этого тренировал также дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
