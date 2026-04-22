  4. Юрген Клопп выбрал, кого тренировать, и отказал Реалу
22 апреля 2026, 07:02 |
Юрген Клопп выбрал, кого тренировать, и отказал Реалу

Тренер возглавит сборную Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий специалист Юрген Клопп готов вернуться к тренерской работе.

Как отмечает источник, у тренера есть два привлекательных предложения – от мадридского «Реала» и сборной Германии. В такой ситуации Клопп отдает предпочтение именно «Бундестим» и готов заменить Юлиана Нагельсманна после чемпионата мира 2026 года.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. До этого тренировал также дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

По теме:
Известна оценка Лунина за победу Реала в матче против Алавеса
Реал разобрался с Алавесом. Лунин пропустил на последних минутах
Реал – Алавес – 2:1. Как Лунин пропустил на 90+1-й. Видеообзор матча
Юрген Клопп Реал Мадрид назначение тренера сборная Германии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Футбол | 21 апреля 2026, 20:49 3
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо

Известный наставник считает, что черновицкая команда пока не готова конкурировать с динамовцами

Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 08:10 5
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины

Мальдера не возглавит главную команду страны

Ланс – Тулуза – 4:1. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.04.2026, 05:23
Ланс – Тулуза – 4:1. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
Ланс – Тулуза – 4:1. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги
Футбол | 21.04.2026, 22:44
ВИДЕО. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21.04.2026, 08:39
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Виходить, що в Луніна шанси ще залишаються...Бо Клопп не хотів, щоб він залишався в Реалі, якщо б став головним тренером. Принаймні, другим воротарем. 
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
21.04.2026, 21:27
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины
20.04.2026, 09:02 
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31
