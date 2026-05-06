Гол Усмана Дембеле не стал рекордно быстрым в Лиге чемпионов
Рекорд принадлежит другому французу
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» принимает «ПСЖ». В дебюте поединка в контратаке Хвича Кварацхелия слева промчался в штрафную и зряче сыграл в сторону дальней штанги под результативный удар Усману Дембеле. Счет стал 0:1 на 139-й секунде матча.
Этот гол не стал самым быстрым в истории полуфинальных стадий главного еврокубка. Рекорд удерживает Маркус Тюрам, который год назад забил в матче «Интер» – «Барселона». В 2022 году Кевин де Брюйне отличился в поединке «Манчестер Сити» – «Реал», когда на табло горели цифры 1:34.
В конце первого тайма «ПСЖ» выигрывает у «Баварии» с запасом в один мяч. На прошлой неделе французы победили 5:4.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
