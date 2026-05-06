Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол Усмана Дембеле не стал рекордно быстрым в Лиге чемпионов
06 мая 2026, 22:48 | Обновлено 06 мая 2026, 22:49
Гол Усмана Дембеле не стал рекордно быстрым в Лиге чемпионов

Рекорд принадлежит другому французу

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» принимает «ПСЖ». В дебюте поединка в контратаке Хвича Кварацхелия слева промчался в штрафную и зряче сыграл в сторону дальней штанги под результативный удар Усману Дембеле. Счет стал 0:1 на 139-й секунде матча.

Этот гол не стал самым быстрым в истории полуфинальных стадий главного еврокубка. Рекорд удерживает Маркус Тюрам, который год назад забил в матче «Интер» – «Барселона». В 2022 году Кевин де Брюйне отличился в поединке «Манчестер Сити» – «Реал», когда на табло горели цифры 1:34.

В конце первого тайма «ПСЖ» выигрывает у «Баварии» с запасом в один мяч. На прошлой неделе французы победили 5:4.

