Рекорд Ибрагимовича под угрозой. Кварацхелии нужен гол в ворота Баварии

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия в матче против Баварии может стать рекордсменом клуба по количеству забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов.

Для этого грузину нужен только один гол, поскольку он делит первое место в истории ПСЖ со Златаном Ибрагимовичем (по 10), правда, швед забил свои 10 голов в сезоне 2013/14 за меньшее количество матчей (8 против 14).

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров парижан в одном сезоне Лиги чемпионов.

Лучшие бомбардиры ПСЖ в одном сезоне Лиги чемпионов