06 мая 2026, 19:24
Рекорд Ибрагимовича под угрозой. Кварацхелии нужен гол в ворота Баварии

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия в матче против Баварии может стать рекордсменом клуба по количеству забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов.

Для этого грузину нужен только один гол, поскольку он делит первое место в истории ПСЖ со Златаном Ибрагимовичем (по 10), правда, швед забил свои 10 голов в сезоне 2013/14 за меньшее количество матчей (8 против 14).

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров парижан в одном сезоне Лиги чемпионов.

Лучшие бомбардиры ПСЖ в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 10 – Златан Ибрагимович (Швеция), 2013/14, 8 матчей
  • 10 – Хвича Кварацхелия (Грузия), 2025/26, 14 матчей
  • 8 – Эдинсон Кавани (Уругвай), 2016/17, 8 матчей
  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция), 2020/21, 10 матчей
  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция), 2023/24, 12 матчей
  • 8 – Усман Дембеле (Франция), 2024/25, 15 матчей
  • 7 – Эдинсон Кавани (Уругвай), 2017/18, 8 матчей
  • 7 – Килиан Мбаппе (Франция), 2022/23, 8 матчей
  • 7 – Джордж Веа (Либерия), 1997/98, 10 матчей
  • 6 – Килиан Мбаппе (Франция), 2021/22, 8 матчей
Та йому тільки жопу лизати Ибрагімовичу. Це було явище, а це гівано не проросше.
