Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 6 мая в 22:00
6 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и ПСЖ.
Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В первом поединке победу со счетом 5:4 одержали парижане благодаря дублям Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле, а также голу Жоау Невеша. В составе немецкого коллектива отличились Гарри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас.
Ответную встречу рассудит главный арбитр Жуан Пиньейру из Португалии. Наставник Баварии – Венсан Компани, коуч ПСЖ – Луис Энрике.
Бавария в плей-офф ЛЧ прошла Аталанту (6:1, 6:4) и Реал Мадрид (2:1, 4:3). ПСЖ справился с Монако (3:2, 2:2), Челси (5:2, 3:0) и Ливерпулем (2:0, 2:0).
Победитель противостояния Бавария – ПСЖ выйдет в финал главного еврокубка, который состоится 30 мая на Пушкаш Арене в Будапеште. Первый финалист турнира уже известен – Арсенал. Лондонская команда в полуфинале выбила мадридский Атлетико (1:1, 1:0).
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
