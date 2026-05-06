Тренер сборной Канады: «Де Дзерби – настоящий мерзавец»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш раскритиковал итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, назвав его «настоящим мерзавцем» по отношению к полузащитнику «Сассуоло» и национальной сборной Канады Исмаэлю Коне.

«Коне было нелегко в «Марселе». Де Дзерби был настоящим, настоящим мерзавцем по отношению к нему, и он остался сильным. Он никогда не сомневался в себе», – заявил Марш.

Инцидент на тренировке произошел, когда Коне не выполнил некоторые указания, после чего Де Дзерби громко заявил, что тот должен уйти с поля и «позвонить своему агенту», чтобы найти другой клуб, потому что в «Марселе» у него больше не будет шансов.

Сейчас итальянец пытается спасти от вылета «Тоттенхэм», а молодой канадец перешел в «Сассуоло» за 10 млн евро и забил шесть голов в 32 матчах Серии А.