Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Канады: «Де Дзерби – настоящий мерзавец»
Чемпионат мира
06 мая 2026, 22:17 |
539
0

Тренер сборной Канады: «Де Дзерби – настоящий мерзавец»

Джесси Марш встал на защиту Исмаэля Коне

06 мая 2026, 22:17 |
539
0
Тренер сборной Канады: «Де Дзерби – настоящий мерзавец»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш раскритиковал итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, назвав его «настоящим мерзавцем» по отношению к полузащитнику «Сассуоло» и национальной сборной Канады Исмаэлю Коне.

«Коне было нелегко в «Марселе». Де Дзерби был настоящим, настоящим мерзавцем по отношению к нему, и он остался сильным. Он никогда не сомневался в себе», – заявил Марш.

Инцидент на тренировке произошел, когда Коне не выполнил некоторые указания, после чего Де Дзерби громко заявил, что тот должен уйти с поля и «позвонить своему агенту», чтобы найти другой клуб, потому что в «Марселе» у него больше не будет шансов.

Сейчас итальянец пытается спасти от вылета «Тоттенхэм», а молодой канадец перешел в «Сассуоло» за 10 млн евро и забил шесть голов в 32 матчах Серии А.

По теме:
В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026
Болельщики французского топ-клуба будут бойкотировать матчи команды
Наказание ФИФА. Игрок сборной Аргентины пропустит два матча ЧМ-2026
Джесси Марш сборная Канады по футболу Роберто Де Дзерби Марсель Тоттенхэм Сассуоло ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Забарный? Бавария – ПСЖ: составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ
Футбол | 06 мая 2026, 20:50 0
Сыграет ли Забарный? Бавария – ПСЖ: составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ
Сыграет ли Забарный? Бавария – ПСЖ: составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Команды Компани и Энрике начнут поединок на Альянц Арене 6 мая в 22:00 по Киеву

Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06 мая 2026, 14:05 26
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ

Позиции нашей команды могли быть еще крепче, если бы команда полноценно подготовилась к ЧМ

В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06.05.2026, 08:11
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06.05.2026, 07:52
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06.05.2026, 05:55
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 67
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 6
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 22
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 46
Футбол
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем