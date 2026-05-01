Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Хватит негатива. Тоттенхэм еще не вылетел»

Наставник Тоттенхэма Роберто Де Дзерби раздражен тем, как некоторые журналисты оценивают ситуацию лондонской команды, которая находится в зоне вылета АПЛ.

«Я видел, как журналисты обсуждают Тоттенхэм. Говорят, что нам невозможно спастись. Хватит негатива. Мы еще не вылетели, чтобы обсуждать это. Будем умирать на поле, но не проигрывать больше».

«У нас на два очка меньше, чем у Вест Хэма, но их ждут сложные матчи. Да, мы в сложной ситуации, но никто никуда не вылетел. У многих слишком негативное мышление», – сказал Де Дзерби.

В новом туре АПЛ команда сыграет против Астон Виллы.