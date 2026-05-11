МОУРИНЬО: «Я плакал – это был единственный раз. Эмоционально я мертв»
Тренер вспомнил поражение от «Баварии»
Известный португальский тренер Жозе Моуриньо поделился эмоциональной историей из прошлого, вспомнив один из самых тяжелых моментов в своей карьере.
По словам португальского тренера, после поражения от «Баварии» в 2012 году он впервые в жизни не сдержал эмоций.
«Я плакал по дороге домой после того поражения. Это был единственный раз.
После матча мне позвонил агент с просьбой поехать к Криштиану Роналду, который также очень тяжело переживал результат.
Мой агент Жорже Мендеш сказал: «Сделай мне одолжение – поедь к Криштиану. Он эмоционально сломлен. Я ответил: «Я тоже сломлен». Но мы поехали. Никаких слез – просто мы были уничтожены тем поражением», – рассказал тренер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
