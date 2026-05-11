  МОУРИНЬО: «Я плакал – это был единственный раз. Эмоционально я мертв»
МОУРИНЬО: «Я плакал – это был единственный раз. Эмоционально я мертв»

Тренер вспомнил поражение от «Баварии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо поделился эмоциональной историей из прошлого, вспомнив один из самых тяжелых моментов в своей карьере.

По словам португальского тренера, после поражения от «Баварии» в 2012 году он впервые в жизни не сдержал эмоций.

«Я плакал по дороге домой после того поражения. Это был единственный раз.

После матча мне позвонил агент с просьбой поехать к Криштиану Роналду, который также очень тяжело переживал результат.

Мой агент Жорже Мендеш сказал: «Сделай мне одолжение – поедь к Криштиану. Он эмоционально сломлен. Я ответил: «Я тоже сломлен». Но мы поехали. Никаких слез – просто мы были уничтожены тем поражением», – рассказал тренер.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
