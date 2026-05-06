Судаков на карандаше. Моуриньо взял ситуацию с украинцем под свой контроль
В «Бенфике» обеспокоены состоянием Георгия
Психологическое состояние 23-летнего украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова находится под личным контролем главного тренера «орлов» Жозе Моуриньо.
Как сообщает журналист A Bola Нелзун Фетейрона со ссылкой на источники в клубе, португальский специалист тесно сотрудничает с Судаковым, особенно на эмоциональном уровне. Между тренером и игроком нет никакого конфликта. Ни у кого в «Бенфике» нет сомнений в том, что Георгий стремится оправдать вложенные в него инвестиции.
Недавно появилась информация, что Судаков после потери места в основном составе перестал получать удовольствие от футбола. Игрок опроверг это, однако признал, что в его карьере сейчас сложный период.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неожиданная победа в основное время
Позиции нашей команды могли быть еще крепче, если бы команда полноценно подготовилась к ЧМ