06 мая 2026, 18:35 | Обновлено 06 мая 2026, 19:10
Судаков на карандаше. Моуриньо взял ситуацию с украинцем под свой контроль

В «Бенфике» обеспокоены состоянием Георгия

Getty Images/Global Images Ukraine. Судаков и Моуриньо

Психологическое состояние 23-летнего украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова находится под личным контролем главного тренера «орлов» Жозе Моуриньо.

Как сообщает журналист A Bola Нелзун Фетейрона со ссылкой на источники в клубе, португальский специалист тесно сотрудничает с Судаковым, особенно на эмоциональном уровне. Между тренером и игроком нет никакого конфликта. Ни у кого в «Бенфике» нет сомнений в том, что Георгий стремится оправдать вложенные в него инвестиции.

Недавно появилась информация, что Судаков после потери места в основном составе перестал получать удовольствие от футбола. Игрок опроверг это, однако признал, что в его карьере сейчас сложный период.

Бенфика готовит распродажу летом. Известна судьба Судакова и Трубина
Наказание ФИФА. Игрок сборной Аргентины пропустит два матча ЧМ-2026
«Это реальная и конкретная угроза». Судакова предупредили о проблемах
Жозе Моуриньо Бенфика Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу
Андрей Плыгун Источник: A Bola
