Судаков на карандаше. Моуриньо взял ситуацию с украинцем под свой контроль

Психологическое состояние 23-летнего украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова находится под личным контролем главного тренера «орлов» Жозе Моуриньо.

Как сообщает журналист A Bola Нелзун Фетейрона со ссылкой на источники в клубе, португальский специалист тесно сотрудничает с Судаковым, особенно на эмоциональном уровне. Между тренером и игроком нет никакого конфликта. Ни у кого в «Бенфике» нет сомнений в том, что Георгий стремится оправдать вложенные в него инвестиции.

Недавно появилась информация, что Судаков после потери места в основном составе перестал получать удовольствие от футбола. Игрок опроверг это, однако признал, что в его карьере сейчас сложный период.