Огромные убытки. В Португалии объяснили, почему Бенфика не продаст Судакова

23-летний украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков не будет выставлен на трансфер этим летом, несмотря на потерю места в основном составе «орлов» и психологические проблемы.

Близкий к лиссабонскому клубу ресурс Coluna Vermelha сообщает, что продажа украинца не в интересах клуба, который будет вынужден активировать опцию выкупа игрока летом, заплатив «Шахтеру» 27 млн евро за его контракт. Таким образом, вернуть деньги за этот трансфер «Бенфика» сможет только при условии, что Судакова продадут как минимум за 36 млн евро.

«Бенфика», продавая Судакова, понесет очень значительные убытки. Кто-то заплатит за него 20 миллионов? Ведь из этих 20 миллионов «Бенфика» получит 13-14 миллионов, потеряв таким образом половину того, что уже инвестировала. По этой причине я сомневаюсь, что украинец уйдет. Только если в аренду...», – отмечает автор.

Судаков провел 36 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.