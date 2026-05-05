Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Огромные убытки. В Португалии объяснили, почему Бенфика не продаст Судакова
Португалия
05 мая 2026, 20:50 |
1431
0

Огромные убытки. В Португалии объяснили, почему Бенфика не продаст Судакова

Украинец летом, разве что, уйдет в аренду

05 мая 2026, 20:50 |
1431
0
Огромные убытки. В Португалии объяснили, почему Бенфика не продаст Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

23-летний украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков не будет выставлен на трансфер этим летом, несмотря на потерю места в основном составе «орлов» и психологические проблемы.

Близкий к лиссабонскому клубу ресурс Coluna Vermelha сообщает, что продажа украинца не в интересах клуба, который будет вынужден активировать опцию выкупа игрока летом, заплатив «Шахтеру» 27 млн евро за его контракт. Таким образом, вернуть деньги за этот трансфер «Бенфика» сможет только при условии, что Судакова продадут как минимум за 36 млн евро.

«Бенфика», продавая Судакова, понесет очень значительные убытки. Кто-то заплатит за него 20 миллионов? Ведь из этих 20 миллионов «Бенфика» получит 13-14 миллионов, потеряв таким образом половину того, что уже инвестировала. По этой причине я сомневаюсь, что украинец уйдет. Только если в аренду...», – отмечает автор.

Судаков провел 36 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По теме:
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ совершил первое подписание после повышения в классе
Буковина не будет продлевать контракт с бывшим капитаном
Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05 мая 2026, 07:06 4
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко

Святослав продолжает «подрывать» социальные сети

Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Футбол | 05 мая 2026, 08:15 52
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне

Бывший президент киевлян доверяет Костюку

Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной
Футбол | 05.05.2026, 19:08
Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной
Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05.05.2026, 19:17
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 12
Футбол
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 9
Бокс
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 13
Снукер
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем