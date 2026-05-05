Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он нравится Моуриньо». Зубков летом может перейти в Бенфику
Турция
05 мая 2026, 16:25 | Обновлено 05 мая 2026, 16:32
300
0

«Он нравится Моуриньо». Зубков летом может перейти в Бенфику

Александр может стать одноклубником Трубина и Судакова

05 мая 2026, 16:25 | Обновлено 05 мая 2026, 16:32
300
0
«Он нравится Моуриньо». Зубков летом может перейти в Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

29-летний вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков летом может пополнить состав лиссабонской «Бенфики».

Как сообщает известный футбольный журналист и комментатор Гекхан Экрем, украинца могут обменять на одного из игроков португальского клуба. Трансфер Зубкова якобы лично лоббирует главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо, который хорошо знаком с турецким чемпионатом благодаря своей работе в «Фенербахче».

«Обмен Кабрал – Зубков может состояться. Жозе Моуриньо, кажется, нравится Зубков», – цитирует эксперта Puskas Sports.

Сейчас в составе «Бенфики» выступают сразу два игрока с фамилией Кабрал – 23-летний кабовердский защитник Сидни Лопес Кабрал и 18-летний португальский нападающий Анизиу Кабрал. Оба оцениваются порталом Transfermarkt в 5 млн евро. Стоимость Зубкова – 7 млн евро.

Александр перешел в «Трабзонспор» из «Шахтера» зимой 2025 года за 6,5-7,5 млн евро. В текущем сезоне он забил три гола и отдал 11 результативных передач в 34 матчах за турецкий клуб. Его контракт рассчитан до 2029 года.

Сейчас в «Бенфике» уже играют два украинца – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

По теме:
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
На Трубина повесили ценник. Моуриньо уже нашел замену украинцу
«Проще было молчать». Судакова признали «героем» в Португалии
Александр Зубков Бенфика Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Португалии по футболу Жозе Моуриньо
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05 мая 2026, 08:11 27
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали

Тренера планируют сначала назначить временно на два матча

Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Футбол | 05 мая 2026, 08:15 52
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне

Бывший президент киевлян доверяет Костюку

Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Футбол | 04.05.2026, 20:33
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 05.05.2026, 15:59
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Снукер | 05.05.2026, 09:23
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 7
Бокс
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 41
Футбол
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 5
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем