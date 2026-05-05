«Он нравится Моуриньо». Зубков летом может перейти в Бенфику

29-летний вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков летом может пополнить состав лиссабонской «Бенфики».

Как сообщает известный футбольный журналист и комментатор Гекхан Экрем, украинца могут обменять на одного из игроков португальского клуба. Трансфер Зубкова якобы лично лоббирует главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо, который хорошо знаком с турецким чемпионатом благодаря своей работе в «Фенербахче».

«Обмен Кабрал – Зубков может состояться. Жозе Моуриньо, кажется, нравится Зубков», – цитирует эксперта Puskas Sports.

Сейчас в составе «Бенфики» выступают сразу два игрока с фамилией Кабрал – 23-летний кабовердский защитник Сидни Лопес Кабрал и 18-летний португальский нападающий Анизиу Кабрал. Оба оцениваются порталом Transfermarkt в 5 млн евро. Стоимость Зубкова – 7 млн евро.

Александр перешел в «Трабзонспор» из «Шахтера» зимой 2025 года за 6,5-7,5 млн евро. В текущем сезоне он забил три гола и отдал 11 результативных передач в 34 матчах за турецкий клуб. Его контракт рассчитан до 2029 года.

Сейчас в «Бенфике» уже играют два украинца – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.