Шахтер готов оформить трансфер экс-игрока Реала за баснословные деньги

Итальянский «Наполи» проявляет активный интерес к правому защитнику донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу.

22-летний бразилец, который в свое время играл за «Реал», входит в список приоритетных целей спортивного директора неаполитанцев Джованни Манны. Клуб уже работает над возможным трансфером и в ближайшее время может активизировать переговоры с «горняками».

Донецкий клуб оценивает своего футболиста в 20–25 миллионов евро. На Тобиаса также претендуют другие европейские клубы, в частности «Манчестер Юнайтед» и «Рома».

Отмечается, что Манна может отправиться в Лондон, чтобы ускорить процесс переговоров. Сам игрок имеет контракт с «Шахтером» до лета 2029 года и рассматривается как один из главных кандидатов на усиление правого фланга «Наполи».