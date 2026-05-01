Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер может оформить трансфер футболиста, игравшего в Реале, за €25 млн
01 мая 2026, 08:02 | Обновлено 01 мая 2026, 09:06
На Винисиуса Тобиаса претендует «Рома»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Правый защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может сменить клуб уже в ближайшее время – игроком активно интересуется итальянская «Рома».

22-летний бразилец, у которого действующий контракт с «Шахтером» до июня 2029 года, оценивается порталом Transfermarkt в €6 млн. В то же время «горняки» не планируют отпускать игрока дешево – клуб готов рассматривать предложения от €25 млн.

Тобиас перешел в «Шахтер» в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала» за €6 млн. За это время он успел стать частью основной ротации команды и получить вызов в сборную Бразилии U23, за которую провел один матч. Футболист также находился в расположении мадридского «Реала» на правах аренды.

Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
