Шахтер может оформить трансфер футболиста, игравшего в Реале, за €25 млн

Правый защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может сменить клуб уже в ближайшее время – игроком активно интересуется итальянская «Рома».

22-летний бразилец, у которого действующий контракт с «Шахтером» до июня 2029 года, оценивается порталом Transfermarkt в €6 млн. В то же время «горняки» не планируют отпускать игрока дешево – клуб готов рассматривать предложения от €25 млн.

Тобиас перешел в «Шахтер» в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала» за €6 млн. За это время он успел стать частью основной ротации команды и получить вызов в сборную Бразилии U23, за которую провел один матч. Футболист также находился в расположении мадридского «Реала» на правах аренды.