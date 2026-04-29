Манчестер Юнайтед нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», который внимательно следит за бразильцем и может подписать игрока во время летнего трансферного окна.

Тобиас присоединился к «горнякам» в январе 2022 года и провел 62 матча в футболке донецкого клуба – забил два гола и отдал девять результативных передач.

В составе «красных дьяволов» бразильский легионер может заменить в стартовом составе португальца Диогу Далота, который регулярно выходит на поле на позиции правого защитника.

Контракт Тобиаса с «Шахтером» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.