Манчестер Юнайтед нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера
«Красные дьяволы» могут оформить трансфер бразильского защитника Винисиуса Тобиаса
Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», который внимательно следит за бразильцем и может подписать игрока во время летнего трансферного окна.
Тобиас присоединился к «горнякам» в январе 2022 года и провел 62 матча в футболке донецкого клуба – забил два гола и отдал девять результативных передач.
В составе «красных дьяволов» бразильский легионер может заменить в стартовом составе португальца Диогу Далота, который регулярно выходит на поле на позиции правого защитника.
Контракт Тобиаса с «Шахтером» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.
🚨🆕 #ManchesterUnited— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 28, 2026
Manchester United are monitoring Vini Tobias during the summer window.
📑 Situation → Contract with Shakhtar Donetsk until 2029.
📅 Loan spell at Real Madrid Castilla; joined Shakhtar in Jan 2022.
🤝 @InterTimeLine pic.twitter.com/R3FYodvvBR
