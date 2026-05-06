6 игроков Реала уже перестали общаться с Арбелоа. В команде новая драка
В «Реале» полнейший бардак
Напряжение в «Реале» достигает критической точки на заключительном отрезке сезона. И токсичная атмосфера внутри команды была очевидна на сегодняшней тренировке. Игроки Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени едва не подрались после жаркого спора, отражающего внутренний конфликт, который сейчас царит в раздевалке «Реала». Два игрока столкнулись во время занятия, толкнули друг друга и вступили в жаркий спор, который продолжился в раздевалке.
Разногласия между игроками очевидны, и некоторые почти не разговаривают друг с другом. Жить с главным тренером Альваро Арбелоа тоже непросто, в условиях, когда давление и истощение достигли критической точки, и шесть игроков отказываются с ним разговаривать.
К этому добавляется инцидент на этой неделе между Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. В воскресенье «Реалу» предстоит сыграть против «Барселоны» на выезде, где «сине-гранатовые» даже в случае ничьей станут чемпионами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
