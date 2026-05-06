Игрок Реала выступил с официальным заявлением по пощечине от Рюдигера

Левый защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас прокомментировал слухи о проблемах с главным тренером команды Альваро Арбелоа и пощечину от защитника Антонио Рюдигера в феврале:

«В последние дни появились некоторые намеки и комментарии в мой адрес, которые не соответствуют действительности.

Моя преданность этому клубу и тренерам, с которыми я работал, была непоколебимой с первого дня и такой останется и впредь. С момента возвращения я всегда работал, демонстрируя высочайший уровень профессионализма, уважения и преданности. Я очень упорно боролся, чтобы осуществить свою мечту — вернуться домой.

Что касается инцидента с одним из товарищей по команде, то это был единичный случай, который не имел значения и уже разрешился. Мои отношения со всей командой очень хорошие».

Ранее сообщалось, что Альваро Каррерас может перейти в «Арсенал».