  4. В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026
06 мая 2026, 20:43
В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026

Счастливчик будет смотреть футбол на Таймс-сквер

До чемпионата мира по футболу 2026 года осталось чуть больше месяца, и американский Fox Sports ищет сотрудника в последнюю минуту. Телесеть объявила о вакансии «Главный зритель чемпионата мира», где квалифицированный болельщик будет отвечать за просмотр всех 104 матчей чемпионата мира. Зарплата: 50 000 долларов. Судя по всему, от этого человека потребуется сидеть в аквариуме, оформленном в стиле чемпионата мира, на Таймс-сквер и писать об этом в социальных сетях.

После приема на работу новый сотрудник официально приступит к своим обязанностям 6 июня с прямой трансляцией во время показа матча «Бостон Ред Сокс» – «Нью-Йорк Янкиз» на канале Fox. Работа завершится 26 июля, через неделю после финала чемпионата мира. Это 50 дней работы, что соответствует 1000 долларов в день.

Заявки можно оставлять на Indeed, а также нужно загрузить видео в соцсети с тегом #ChiefWorldCupWatcher.

Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
Арера, не профукай шанс усього життя.
50 днів у акварівумі! Буде що правнукам розповідати.
