Появилось видео финала ЧМ-2026. Бразилия проиграла 2:3
FOX Sports представил яркий анонс-прогноз чемпионата мира 2026 года
Американский FOX Sports представил анонс чемпионата мира 2026 года. В небольшом ролик телеканал вообразил, что в финальном матче турнира встретятся хозяева, сборная США, с бразильцами.
В компенсированное время при счете 2:2 победу для североамериканской команды вырвал Кристиан Пулишич. В ролике поучаствовали игроки сборной США, а также Златан Ибрагимович, которого бреет налысо другой эксперт канала Том Бреди со словами «Я же говорил».
Чемпионат мира стартует 11 июня. Шансы на победу сборной США оцениваются в 1%.
The U.S. defeats Brazil 3-2 in the 2026 World Cup final in Fox sports’ USMNT ad. 🔥🇺🇸— USMNT Otaku 🇺🇸 (@USMNTOtaku) May 4, 2026
And yes, Christian Pulisic has scored an Olimpico before. He did it in the UCL with AC Milan. pic.twitter.com/RZzwZ51eaR
