  Появилось видео финала ЧМ-2026. Бразилия проиграла 2:3
FOX Sports представил яркий анонс-прогноз чемпионата мира 2026 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Американский FOX Sports представил анонс чемпионата мира 2026 года. В небольшом ролик телеканал вообразил, что в финальном матче турнира встретятся хозяева, сборная США, с бразильцами.

В компенсированное время при счете 2:2 победу для североамериканской команды вырвал Кристиан Пулишич. В ролике поучаствовали игроки сборной США, а также Златан Ибрагимович, которого бреет налысо другой эксперт канала Том Бреди со словами «Я же говорил».

Чемпионат мира стартует 11 июня. Шансы на победу сборной США оцениваются в 1%.

