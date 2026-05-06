В Лиге чемпионов путевку в финал разыграют Бавария и ПСЖ. Сетка плей-офф
6 мая состоится ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
По итогам этой игры будет определен второй финалист ЛЧ.
На среду, 6 мая, запланирован матч: Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция), в первом ярком поединке выиграла команда из Парижа (5:4).
В турнире выступает украинский футболист Илья Забарный, защитник ПСЖ.
Днем ранее в финал вышел английский Арсенал, обыграв испанский Атлетико (1:0) благодаря голу Букайо Сака. Первый поединок завершился вничью (1:1).
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/2 финала. 5/6 мая 2026
Ответные матчи
🔹 5 мая. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 [первый матч – 1:1]
🔹 6 мая. 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – [первый матч – 4:5]
Сетка плей-офф
Инфографика
