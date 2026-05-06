В Лиге чемпионов путевку в финал разыграют Бавария и ПСЖ. Сетка плей-офф

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 мая 2026, 20:47 | Обновлено 06 мая 2026, 20:48
6 мая состоится ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

По итогам этой игры будет определен второй финалист ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На среду, 6 мая, запланирован матч: Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция), в первом ярком поединке выиграла команда из Парижа (5:4).

В турнире выступает украинский футболист Илья Забарный, защитник ПСЖ.

Днем ранее в финал вышел английский Арсенал, обыграв испанский Атлетико (1:0) благодаря голу Букайо Сака. Первый поединок завершился вничью (1:1).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/2 финала. 5/6 мая 2026

Ответные матчи

🔹 5 мая. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 [первый матч – 1:1]

🔹 6 мая. 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – [первый матч – 4:5]

Сетка плей-офф

Инфографика

Николай Степанов
