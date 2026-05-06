Болельщики французского топ-клуба будут бойкотировать матчи команды

Болельщики «Марселя» решили бойкотировать матчи Лиги 1 с «Гавром» и «Ренном» в знак протеста против действий руководства клуба.

«Провансальцы», оказавшись в глубокой спортивной кризе, выиграли лишь один из последних шести матчей, из-за чего опустились на седьмое место в таблице и рискуют не выйти в еврокубки.

На фоне этого провала руководство клуба решило прибегнуть к санкциям, продлив режим «сборов» для игроков на тренировочной базе как форму наказания.

Однако разрыв с болельщиками от этого не уменьшился, а лишь растёт. Уставшие от неудач команды, различные объединения ультрас клуба собрались на встречу, чтобы подготовить совместную акцию протеста и выразить своё недовольство в последних домашних матчах сезона.

Многие ожидали громких протестов, но фанаты выбрали более холодную форму наказания – полную тишину и бойкот без какого-либо насилия.

Во-первых, на выездной матч против «Гавра» ни одна организованная группа болельщиков не поедет, и гостевой сектор останется пустым. Во-вторых, на последний домашний матч сезона против «Ренна» на «Велодроме» объявлена атмосфера «пустого стадиона» – без баннеров, без поддержки и без анимации.

