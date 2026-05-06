Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болельщики французского топ-клуба будут бойкотировать матчи команды
Франция
06 мая 2026, 19:58 |
463
0

Болельщики французского топ-клуба будут бойкотировать матчи команды

У болельщиков «Марселя» закончилось терпение

06 мая 2026, 19:58 |
463
0
Болельщики французского топ-клуба будут бойкотировать матчи команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики «Марселя» решили бойкотировать матчи Лиги 1 с «Гавром» и «Ренном» в знак протеста против действий руководства клуба.

«Провансальцы», оказавшись в глубокой спортивной кризе, выиграли лишь один из последних шести матчей, из-за чего опустились на седьмое место в таблице и рискуют не выйти в еврокубки.

На фоне этого провала руководство клуба решило прибегнуть к санкциям, продлив режим «сборов» для игроков на тренировочной базе как форму наказания.

Однако разрыв с болельщиками от этого не уменьшился, а лишь растёт. Уставшие от неудач команды, различные объединения ультрас клуба собрались на встречу, чтобы подготовить совместную акцию протеста и выразить своё недовольство в последних домашних матчах сезона.

Многие ожидали громких протестов, но фанаты выбрали более холодную форму наказания – полную тишину и бойкот без какого-либо насилия.

Во-первых, на выездной матч против «Гавра» ни одна организованная группа болельщиков не поедет, и гостевой сектор останется пустым. Во-вторых, на последний домашний матч сезона против «Ренна» на «Велодроме» объявлена атмосфера «пустого стадиона» – без баннеров, без поддержки и без анимации.

Ранее бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал действия форварда «Марселя» Мейсона Гринвуда.

По теме:
Экс-игрок сборной Франции: «Гринвуд – жалкий негодяй, пошел вон»
«Думал, что с меня достаточно». Погба рассказал о возвращении в футбол
Роман ЯРЕМЧУК: «Большая гордость – представлять Лион»
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу болельщики бойкот
Иван Чирко Источник: Footmercato
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 06 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Футбол | 06 мая 2026, 11:19 9
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии

Защитник сборной Украины уступит место в центре обороны Маркиньосу и Вильяну Пачо

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06.05.2026, 05:55
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06.05.2026, 09:06
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Тренер Кристал Пэлас рассказал, чем его поразил Шахтер Арды Турана
Футбол | 06.05.2026, 18:20
Тренер Кристал Пэлас рассказал, чем его поразил Шахтер Арды Турана
Тренер Кристал Пэлас рассказал, чем его поразил Шахтер Арды Турана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 47
Теннис
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 46
Футбол
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем