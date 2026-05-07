Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Шахтера не определился, за какую сборную будет играть в будущем
Украина. Премьер лига
07 мая 2026, 17:27 |
810
1

Защитник Шахтера не определился, за какую сборную будет играть в будущем

Винисиус Тобиас признался, что имеет и бразильский, и испанский паспорт

07 мая 2026, 17:27 |
810
1 Comments
Защитник Шахтера не определился, за какую сборную будет играть в будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас признался, что имеет паспорт Испании и Бразилии, но пока не определился, цвета какой сборной будет защищать в будущем:

– Вы седьмой по количеству игрового времени футболист в составе «Шахтера», сыграли десять матчей в Лиге конференций... Вы переживаете свой лучший период в карьере?

– Да, это правда. Для меня это время большого обучения. Как футболист, ты с каждым матчем становишься старше, обретаешь больше уверенности, можешь показать больше своих качеств, свою лучшую версию... С таким количеством игрового времени – это мой лучший период.

– Что думаете о возможном вызове в сборную Бразилии?

– У меня есть не только бразильский, но и испанский паспорт. Честно говоря, я работаю над этим, чтобы играть за сборную Бразилии, но... Есть еще и сборная Испании, которая может меня вызвать.

Поэтому на данный момент я не думаю о том, за какую сборную играть – Бразилии или Испании. Надеюсь, меня вызовут обе, потому что если это произойдет, значит, я хорошо играю. Тогда и смогу решить, за какую страну играть, – признался Винисиус.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 38 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативных передачи. Тобиас один раз играл за сборную Бразилии U-23.

По теме:
Иван ШАРИЙ: «Шахтеру стоит подумать о том, как наладить защиту»
Известный скаут рассказал, что освоился в футболе благодаря Луческу
Александр КУЧЕР: «Шахтеру уже нечего терять. Это может изменить все»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Винисиус Тобиас сборная Бразилии по футболу сборная Испании по футболу
Николай Тытюк Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 07 мая 2026, 15:00 49
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

Постараться взять реванш или хотя бы хлопнуть дверью

Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 07 мая 2026, 10:07 27
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас

Авторитетный специалист не верит в итоговую победу украинской команды

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 07.05.2026, 07:55
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Моуриньо вернется в Реал, если испанский клуб выполнит десять условий
Футбол | 07.05.2026, 18:18
Моуриньо вернется в Реал, если испанский клуб выполнит десять условий
Моуриньо вернется в Реал, если испанский клуб выполнит десять условий
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
його ні в яку з тих збірних не викличуть)))
Ответить
-1
Популярные новости
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 12
Футбол
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 34
Хоккей
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 14
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем