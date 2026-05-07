Защитник Шахтера не определился, за какую сборную будет играть в будущем

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас признался, что имеет паспорт Испании и Бразилии, но пока не определился, цвета какой сборной будет защищать в будущем:

– Вы седьмой по количеству игрового времени футболист в составе «Шахтера», сыграли десять матчей в Лиге конференций... Вы переживаете свой лучший период в карьере?

– Да, это правда. Для меня это время большого обучения. Как футболист, ты с каждым матчем становишься старше, обретаешь больше уверенности, можешь показать больше своих качеств, свою лучшую версию... С таким количеством игрового времени – это мой лучший период.

– Что думаете о возможном вызове в сборную Бразилии?

– У меня есть не только бразильский, но и испанский паспорт. Честно говоря, я работаю над этим, чтобы играть за сборную Бразилии, но... Есть еще и сборная Испании, которая может меня вызвать.

Поэтому на данный момент я не думаю о том, за какую сборную играть – Бразилии или Испании. Надеюсь, меня вызовут обе, потому что если это произойдет, значит, я хорошо играю. Тогда и смогу решить, за какую страну играть, – признался Винисиус.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 38 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативных передачи. Тобиас один раз играл за сборную Бразилии U-23.