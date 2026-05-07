Йожеф САБО: «Атмосфера не самая лучшая, игроки Кристал Пэлас недовольны...»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы донецкого «Шахтера» в матче против английского «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций, который состоится 7 мая:

– После первого матча вы сказали, что дуэль проиграна. Вы остаетесь при своем мнении?

– Да. На данный момент «Кристал Пэлас» сильнее, я так вижу. Не в обиду «Шахтеру», но я не знаю, за счет чего «горняки» могут обыграть с нужным для себя счетом англичан на их поле, где еще и будет безумная поддержка трибун.

– Наверное, состав соперника будет боевым, поскольку главный тренер дал отдохнуть половине основных исполнителей. Да и Арда Туран сделал девять замен в стартовом составе в матче с «Динамо».

– Дело в том, что не всегда это связано с отдыхом. Все хотят играть, поэтому наставнику и приходится прибегать к ротации. До меня доходили слухи, что многие игроки «Кристал Пэлас» недовольны тем, что имеют мало игровой практики, и что атмосфера внутри коллектива из-за этого не самая лучшая.

– Напоследок хотелось бы услышать ваш прогноз на этот поединок?

– Мне кажется, что матч завершится вничью – 1:1. Не думаю, что голов будет забито больше, – подытожил Сабо.